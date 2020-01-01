Kerr anlattı: D'Angelo neden 33 maç sonra gönderildi?

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın 2020'de D'Angelo Russell'ı neden takas ettiğini açıkladı.



2019'daki NBA Finalleri kaybından sonra, Warriors için karmaşık bir dönem başlamıştı. O yaz Kevin Durant'in Brooklyn Nets ile yaptığı bir imza ve takas anlaşması, takıma D'Angelo'yu katmıştı.



Ancak Golden State ile sadece 33 maçın ardından D'Angelo, Warriors'ın Andrew Wiggins'i kadrosuna kattığı bir takasla Minnesota Timberwolves'a gönderilmişti.



D'Lo'nun adı, yakın tarihte bir basın toplantısında gündeme geldi ve Kerr, mevzubahis takasın takıma nasıl faydalı olduğundan şöyle bahsetti:



"Bizim için kesinlikle bir ihtiyaç takasıydı. Klay'in sakatlığı, Kevin Durant'ın ayrılışı, Shaun Livingston'un emekliliği ve Andre Iguodala'nın gidişi derken, forvet rotasyonunda çok fazla derinlik kaybetmiştik.



Bu yüzden ciddi manada büyük bir isimle anlaşmamız gerekiyordu ve Andrew Wiggins de bizim için gerçekten iyi oynadı. Ve dahası Jonathan (Kuminga) gibi gerçekten iyi bir genç yetenek kazanmak, takıma harika bir katkı oldu."



Bu sezon %49 şut isabeti ile maç başına 18.6 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalayan Wiggins, takım için doğru bir seçim olduğu kanıtlamış durumda.



