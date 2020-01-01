Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kerr anlattı: D'Angelo neden 33 maç sonra gönderildi?

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın 2020'de D'Angelo Russell'ı neden takas ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın 2020'de D'Angelo Russell'ı neden takas ettiğini açıkladı.

2019'daki NBA Finalleri kaybından sonra, Warriors için karmaşık bir dönem başlamıştı. O yaz Kevin Durant'in Brooklyn Nets ile yaptığı bir imza ve takas anlaşması, takıma D'Angelo'yu katmıştı.

Ancak Golden State ile sadece 33 maçın ardından D'Angelo, Warriors'ın Andrew Wiggins'i kadrosuna kattığı bir takasla Minnesota Timberwolves'a gönderilmişti.

D'Lo'nun adı, yakın tarihte bir basın toplantısında gündeme geldi ve Kerr, mevzubahis takasın takıma nasıl faydalı olduğundan şöyle bahsetti:

"Bizim için kesinlikle bir ihtiyaç takasıydı. Klay'in sakatlığı, Kevin Durant'ın ayrılışı, Shaun Livingston'un emekliliği ve Andre Iguodala'nın gidişi derken, forvet rotasyonunda çok fazla derinlik kaybetmiştik.

Bu yüzden ciddi manada büyük bir isimle anlaşmamız gerekiyordu ve Andrew Wiggins de bizim için gerçekten iyi oynadı. Ve dahası Jonathan (Kuminga) gibi gerçekten iyi bir genç yetenek kazanmak, takıma harika bir katkı oldu."

Bu sezon %49 şut isabeti ile maç başına 18.6 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalayan Wiggins, takım için doğru bir seçim olduğu kanıtlamış durumda.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal