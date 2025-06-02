Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Milos Kerkez, Anfield'a transfer ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Bournemouth'un 21 yaşındaki sol beki, hakkında çıkan transfer haberlerine şu sözlerle yanıt verdi:"Tabii ki bazı şeyler basına sızıyor. İyi oynarsanız ve takım da başarılıysa, hakkınızda konuşulması normal. Bu tür haberler beni ne yıpratıyor ne de egomu şişiriyor. Aksine, bana alçakgönüllülüğü öğretiyor ve daha çok motive ediyor."Kerkez'in adı uzun süredir Liverpool'la anılıyor. Premier Lig şampiyonu, genç oyuncuyu yaz kampına yetiştirmek istiyor.Bu sezon 41 maçta forma giyen genç oyuncu, 2 gol, 6 asistlik katkı sağladı.