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Kerkez'den Liverpool açıklaması: "Beni motive ediyor"

Bournemouth'un sol beki Milos Kerkez, adı Liverpool ile anılırken transfer ihtimali hakkında konuştu.

calendar 02 Haziran 2025 16:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kerkez'den Liverpool açıklaması: 'Beni motive ediyor'
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Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Milos Kerkez, Anfield'a transfer ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bournemouth'un 21 yaşındaki sol beki, hakkında çıkan transfer haberlerine şu sözlerle yanıt verdi:

"Tabii ki bazı şeyler basına sızıyor. İyi oynarsanız ve takım da başarılıysa, hakkınızda konuşulması normal. Bu tür haberler beni ne yıpratıyor ne de egomu şişiriyor. Aksine, bana alçakgönüllülüğü öğretiyor ve daha çok motive ediyor."


Kerkez'in adı uzun süredir Liverpool'la anılıyor. Premier Lig şampiyonu, genç oyuncuyu yaz kampına yetiştirmek istiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 41 maçta forma giyen genç oyuncu, 2 gol, 6 asistlik katkı sağladı.


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