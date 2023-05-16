Kerem'den Mauro Icardi'ye: "Asistin olayım"

Galatasaray'ın İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından bir golün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, Icardi'nin gönderisine flaş bir yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem'den Mauro Icardi'ye: 'Asistin olayım'
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16 Mayıs 2023 23:56
Galatasaray'ın İstanbulspor'u mağlup ettiği maçın ardından Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin paylaşımına dikkat çeken bir yorum bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu yorumda, "Asistin olayım" ifadelerini kullandı. Kerem'in bu yorumu bir çok kişi tarafından paylaşıldı.

Öte yandan bu diyaloğa Galatasaray resmi sosyal medya hesabı da "Asistin olayım, gel bir sarayım…" paylaşımıyla katıldı.

İstanbulspor maçında 2 golle yıldızlaşan Icardi'nin ikinci golünün asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı.

24 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile toplamda 116 maça çıktı. 29 gol ve 25 asist yaptı.


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