Kerem Demirbay'dan Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Rizespor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay'dan Fenerbahçe açıklaması!
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08 Mart 2024 22:45
Son güncelleme 08 Mart 2024 23:03
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Rizespor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Karşılaşmada 3 gol birden atan Kerem Demirbay, "Mithat kardeşime geçmiş olsun. Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık ve iyi goller attık. Şampiyonlukta önemli olacaktır inşallah." dedi.


MAURO ICARDI SÖZLERİ

Icardi'nin topu kendisine bırakmasıyla ilgili Demirbay, "3 golden daha önemlisi var. Mauro'nun yaptığı müthişti. Takım böyle olur. Hepimiz pozitifiz. Şampiyonluğa gidiyoruz. Mauro'ya topu verdim ve bana bakıp geri attı. Hiç konuşma olmadı aramızda." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE İTİRAFI

Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Kerem, "Biz gün gün bakıyoruz. Milli oyuncularımız inşallah sakatsız döner. Zor bir mücadele oluyor. Fenerbahçe de büyük takım saygı duymak gerekiyor. Biz şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

 

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