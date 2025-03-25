Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan ancak bu sezon Gabriel Sara'nın gelmesiyle birlikte formasını kaybeden Kerem Demirbay, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Tecrübeli oyuncuyla geçtiğimiz haftalarda Samsunspor'un ilgilendiği ortaya çıkmıştı.
Süper Lig'de Arda Turan önderliğinde iyi bir grafik ortaya koyan Eyüpspor da Kerem Demirbay için harekete geçme kararı aldı. Eflatun-sarılıların hem Kerem ile hem de Galatasaray ile sezon sonunda masaya oturacağı belirtildi.
Teknik direktör Arda Turan'ın da Kerem'le birebir görüşme yapıp planlarını anlatacağı ve hedeflerinden bahsedeceği öğrenildi.
Tecrübeli oyuncuyla geçtiğimiz haftalarda Samsunspor'un ilgilendiği ortaya çıkmıştı.
Süper Lig'de Arda Turan önderliğinde iyi bir grafik ortaya koyan Eyüpspor da Kerem Demirbay için harekete geçme kararı aldı. Eflatun-sarılıların hem Kerem ile hem de Galatasaray ile sezon sonunda masaya oturacağı belirtildi.
Teknik direktör Arda Turan'ın da Kerem'le birebir görüşme yapıp planlarını anlatacağı ve hedeflerinden bahsedeceği öğrenildi.