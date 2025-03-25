Kerem Demirbay'a İstanbul'dan talip çıktı

Samsunspor'un sezon sonu için kadrosuna katmak istediği Kerem Demirbay'a Eyüpspor da talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay'a İstanbul'dan talip çıktı
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25 Mart 2025 10:12
Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan ancak bu sezon Gabriel Sara'nın gelmesiyle birlikte formasını kaybeden Kerem Demirbay, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak.

Tecrübeli oyuncuyla geçtiğimiz haftalarda Samsunspor'un ilgilendiği ortaya çıkmıştı.

Süper Lig'de Arda Turan önderliğinde iyi bir grafik ortaya koyan Eyüpspor da Kerem Demirbay için harekete geçme kararı aldı. Eflatun-sarılıların hem Kerem ile hem de Galatasaray ile sezon sonunda masaya oturacağı belirtildi.

Teknik direktör Arda Turan'ın da Kerem'le birebir görüşme yapıp planlarını anlatacağı ve hedeflerinden bahsedeceği öğrenildi. 

 
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