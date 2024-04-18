Kerem Baki, Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak

FIBA hakemi Kerem Baki, Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'da görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kerem Baki, Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak
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18 Nisan 2024 16:03
Türk basketbol hakemi Kerem Baki, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunda görevlendirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılından itibaren FIBA hakemi olan Kerem Baki'nin Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunda görev yapacak hakemler arasında olduğu belirtildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'unda Unicaja (İspanya), UCAM Murcia (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya) ve Peristeri (Yunanistan) takımları mücadele edecek.

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