Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın ayrılığından sonra Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamıyor. Ancak; futbolcu, teknik direktör Valerien Ismael'in forma tercihine saygı duyuyor.
SİVASSPOR MAÇINDAN BU YANA SÜRE ALAMADI
1.4 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Kerem Atakan Kesgin, transfer olduğu haftada eski takımı Sivasspor'a karşı 12 dakika oynamıştı. Valerien Ismael o günden bu yana Kesgin'e şans vermedi.
İLK 11 İÇİN KENDİNİ HAZIR TUTUYOR
21 yaşındaki futbolcu son 6 maçta kulübede otursa da Valerien Ismael'in tercihine saygı duyuyor. Kerem Atakan Kesgin ilk 11'de oynayacakmış gibi hazırlıklarına devam ediyor.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Geçen sezon Sivasspor'da 3 gol 3 asist üreten futbolcu daha önce Göztepe ve Bucaspor takımlarında da forma giymişti.
SİVASSPOR MAÇINDAN BU YANA SÜRE ALAMADI
1.4 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Kerem Atakan Kesgin, transfer olduğu haftada eski takımı Sivasspor'a karşı 12 dakika oynamıştı. Valerien Ismael o günden bu yana Kesgin'e şans vermedi.
İLK 11 İÇİN KENDİNİ HAZIR TUTUYOR
21 yaşındaki futbolcu son 6 maçta kulübede otursa da Valerien Ismael'in tercihine saygı duyuyor. Kerem Atakan Kesgin ilk 11'de oynayacakmış gibi hazırlıklarına devam ediyor.
OYNADIĞI TAKIMLAR
Geçen sezon Sivasspor'da 3 gol 3 asist üreten futbolcu daha önce Göztepe ve Bucaspor takımlarında da forma giymişti.