SİVASSPOR MAÇINDAN BU YANA SÜRE ALAMADI

İLK 11 İÇİN KENDİNİ HAZIR TUTUYOR

OYNADIĞI TAKIMLAR

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın ayrılığından sonra Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamıyor. Ancak; futbolcu, teknik direktör Valerien Ismael'in forma tercihine saygı duyuyor.1.4 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Kerem Atakan Kesgin, transfer olduğu haftada eski takımı Sivasspor'a karşı 12 dakika oynamıştı. Valerien Ismael o günden bu yana Kesgin'e şans vermedi.21 yaşındaki futbolcu son 6 maçta kulübede otursa da Valerien Ismael'in tercihine saygı duyuyor. Kerem Atakan Kesgin ilk 11'de oynayacakmış gibi hazırlıklarına devam ediyor.Geçen sezon Sivasspor'da 3 gol 3 asist üreten futbolcu daha önce Göztepe ve Bucaspor takımlarında da forma giymişti.