Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e mesaj

Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Tottenham maçının ardından Yunus Akgün'e mesaj gönderdi.
Tottenham ağlarını müthiş bir golle sarsan Yunus'un golün ardından Kerem Aktürkoğlu ile özdeşleşen sevinci yapması ve bu görseli Instagram'da paylaşması üzerine yorum yapan Kerem, "Ne zaman durmayı düşünüyorsun? Başka gol sevinci kalmadı." diyerek eski takım arkadaşını kutladı.
Kerem'in Yunus'a verdiği yanıt saniyeler içinde birçok beğeni aldı.
Tottenham ağlarını müthiş bir golle sarsan Yunus'un golün ardından Kerem Aktürkoğlu ile özdeşleşen sevinci yapması ve bu görseli Instagram'da paylaşması üzerine yorum yapan Kerem, "Ne zaman durmayı düşünüyorsun? Başka gol sevinci kalmadı." diyerek eski takım arkadaşını kutladı.
Kerem'in Yunus'a verdiği yanıt saniyeler içinde birçok beğeni aldı.