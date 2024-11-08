Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e mesaj

Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Tottenham maçının ardından Yunus Akgün'e mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e mesaj
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08 Kasım 2024 02:41
Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Tottenham maçının ardından Yunus Akgün'e mesaj gönderdi.

Tottenham ağlarını müthiş bir golle sarsan Yunus'un golün ardından Kerem Aktürkoğlu ile özdeşleşen sevinci yapması ve bu görseli Instagram'da paylaşması üzerine yorum yapan Kerem, "Ne zaman durmayı düşünüyorsun? Başka gol sevinci kalmadı." diyerek eski takım arkadaşını kutladı.

Kerem'in Yunus'a verdiği yanıt saniyeler içinde birçok beğeni aldı.



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