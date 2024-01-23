Kerem Aktürkoğlu: "İnsanlık ölmesin!"

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Filistin'e destek veren bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu: 'İnsanlık ölmesin!'
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23 Ocak 2024 20:50
Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Filistin için bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu, paylaşımında, "Gazze'deki masumlar vahşice bombalamalardan sonra şimdi de açlıktan ölümle yüz yüzeler. Tek bir çocuk daha ölmesin. İnsanlık ölmesin!!!" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı dönemde de Filistin'e destek vermişti.

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