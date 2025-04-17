Kerem Aktürkoğlu, dünyada zirveye oturdu!

Kerem Aktürkoğlu, sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya Portekiz'in önde gelen ekiplerinden Benfica'ya transfer olmuştu.



26 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa sürede gösterdiği performansla damga vurmayı başarmıştı.



ORKUN KÖKÇÜ İLE BİRLİKTE...



Kerem Aktürkoğlu ile beraber bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü de Benfica'da forma giyiyor.



İki milli yıldız, ortaya koydukları futbolla sık sık Portekiz basınında yer alıyorlar.



AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE



Sezon ortasında performansında kısa süreli düşüş yaşayan Kerem Aktürkoğlu, hocası tarafından kulübeye çekilmişti.



Daha sonra yeniden formayı kapan Kerem, attığı gollerle yeniden yıldızlaştı ve Avrupa devlerinin de radarına girdi.



FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI'NDA OYNAYACAK



Bu sezon Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde de oynayan Kerem Aktürkoğlu yazın ilk defa 32 takımla oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giyecek.



DÜNYA ZİRVESİNE OTURDU



Profesyonel futbolcular için bir temsilci organizasyonu olan FIFPro, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alan takımlar arasında sezon başından 1 Nisan 2025'e kadar en çok maça çıkan oyuncuları açıkladı.



Buna göre Kerem Aktürkoğlu yıldız isimleri geride bırakırken 55 maçla zirveye oturdu.



LİSTENİN GERİ KALANI



Listenin ilk 10'da yer alan futbolcusu sırasıyla şu şekilde:



1) Kerem Aktürkoğlu - 55 maç

2) Luka Modric - 54 maç

3) Kasper Schmeichel - 54 maç

4) Christos Tzolis - 53 maç

5) Federico Valverde - 53 maç

6) Vangelis Pavlidis - 53 maç

7) Jules Kounde - 53 maç

8) Julian Alvarez - 53 maç

9) Diogo Dalot - 52 maç

10) Dor Peretz - 52 maç



