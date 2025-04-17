Kerem Aktürkoğlu, dünyada zirveye oturdu!

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. 26 yaşındaki kanat, bu kez performansıyla dünyada zirveye oturan futbolcu oldu. İşte milli yıldızın öne çıktığı istatistik...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Kerem Aktürkoğlu, dünyada zirveye oturdu!
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17 Nisan 2025 09:41
Kerem Aktürkoğlu, sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya Portekiz'in önde gelen ekiplerinden Benfica'ya transfer olmuştu.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa sürede gösterdiği performansla damga vurmayı başarmıştı.

ORKUN KÖKÇÜ İLE BİRLİKTE...

Kerem Aktürkoğlu ile beraber bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü de Benfica'da forma giyiyor.

İki milli yıldız, ortaya koydukları futbolla sık sık Portekiz basınında yer alıyorlar.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Sezon ortasında performansında kısa süreli düşüş yaşayan Kerem Aktürkoğlu, hocası tarafından kulübeye çekilmişti.

Daha sonra yeniden formayı kapan Kerem, attığı gollerle yeniden yıldızlaştı ve Avrupa devlerinin de radarına girdi.

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI'NDA OYNAYACAK

Bu sezon Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde de oynayan Kerem Aktürkoğlu yazın ilk defa 32 takımla oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giyecek.

DÜNYA ZİRVESİNE OTURDU

Profesyonel futbolcular için bir temsilci organizasyonu olan FIFPro, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alan takımlar arasında sezon başından 1 Nisan 2025'e kadar en çok maça çıkan oyuncuları açıkladı.

Buna göre Kerem Aktürkoğlu yıldız isimleri geride bırakırken 55 maçla zirveye oturdu.

LİSTENİN GERİ KALANI

Listenin ilk 10'da yer alan futbolcusu sırasıyla şu şekilde:

1) Kerem Aktürkoğlu - 55 maç
2) Luka Modric - 54 maç
3) Kasper Schmeichel - 54 maç
4) Christos Tzolis - 53 maç
5) Federico Valverde - 53 maç
6) Vangelis Pavlidis - 53 maç
7) Jules Kounde - 53 maç
8) Julian Alvarez - 53 maç
9) Diogo Dalot - 52 maç
10) Dor Peretz - 52 maç

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