28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-267'
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-025'
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Keny Arroyo, maç kadrosunda yok!

Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Keny Arroyo, Lausanne maçının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta transferi gündeme gelen Keny Arroyo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Arroyo, Lausanne ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi, "Beşiktaş gibi büyük bir camianın standartları vardır. Her oyuncu buna uymalıdır. Bazı oyuncular doğru karar vermiyorsa biz de bazı kararlar alırız. Keny'nin kadroda olmaması disiplin açısından alınmış bir karardır." dedi.

Beşiktaş'ın Lausanne maçı kadrosu şu şekilde:




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
