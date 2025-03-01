Keçiörengücü, deplasmanda 2 golle güldü

Trendyol 1.Lig'in 27. hafta maçında Keçiörengücü, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü, deplasmanda 2 golle güldü
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01 Mart 2025 22:49
Trendyol 1.Lig'in 27. hafta maçında Keçiörengücü, Pendikspor'a konuk oldu.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 48'de Eduart Rroca ile 74'te Okwuchukwu Ezeh kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Ankara ekibi Keçiörengücü, puanını 41'e yükseltti. Pendikspor, 37 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Esenler Erokspor'u konuk edecek. Pendikspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek.
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