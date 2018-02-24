Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda'yı konuk etti. Marius Sumudica'nın ekibi Kayserispor, Kasımpaşa'yıile geçerek ilk 5'teki yerini korudu.Maçın henüz 2. dakikasında Mbaye Diagne'nın golü ile öne geçen Kasımpaşa'ın üstünlüğü fazla sürmedi.Kayserispor'da Deniz Türüç, 20. dakikada eşitlik sayısını atarken Stephane Badji, 74. dakikada ev sahibini öne geçiren golü kaydetti. 78. dakikada ise Umut Bulut, penaltıdan farkı ikiye çıkarttı. 90+4. dakikada Trezeguet, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderip, skoru 3-2 yaptı ve maç bu sonuçla sona erdi.2 maçın ardından galibiyet ile tanışan Kayserispor, bu sonucun ardından 38 puana yükseldi 5. sıradaki yerini korudu. 3 maç sonra kaybeden Kasımpaşa ise 29 puanla 10. sırada kaldı.Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Osmanlıspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.2. dakika Kasımpaşa golü buldu. Neumayr'ın sağdan kullandığı korner atışında kale alanında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.13. dakikada Trezeguet çalımlarla ceza sahasına kadar geldi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet'in vuruşunda, top direğe çarparak auta gitti.20. dakikada Kayserispor, eşitliği sağladı. Soldan Erkan Kaş'ın ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Deniz Türüç, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.34. dakikada Erkan Kaş'ın sol kanattan ortasında kale alanında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.Karşılamanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.62. dakikada Koita'nın sol kanattan ceza alanına ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.73. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.74. dakikada Kayserispor, öne geçti. Sol kanattan rakiplerini çalımlayarak son çizgiye inen Mendes'in kale alanına gönderdiği topu kaleci Ramazan Köse ayaklarıyla uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktasına doğru açılan meşin yuvarlağı takip eden Badji, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.78. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Çalımlarla ceza alanına giren Mendes, Pavelka ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Umut Bulut, topu ağlarla buluşturdu: 3-1.84. dakikada Veigneau'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Koita'nın çapraz pozisyonda vuruşunda, top auta gitti.90+3. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Ceza alanında rakiplerini çalımlayan Trezeguet, Sapunaru ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca maçın hakemi Halil Umut Meler, ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Trezeguet, topu filelere gönderdi: 3-2.Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.