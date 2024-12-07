Kayserispor evinde çıkış arıyor

Kayserispor, Süper Lig'de pazar günü Alanyaspor'u konuk edecek. Küme düşme potasında olan iki ekip, bu maçta çıkış arayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor evinde çıkış arıyor
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07 Aralık 2024 10:52
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Kayserispor'un ligde 12, Alanyaspor'un ise 14 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de son iki maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

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