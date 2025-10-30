30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Kayserispor'dan son 11 sezonun en kötü başlangıcı

Kayserispor, bu sezonun ilk 10 haftasında topladığı 6 puanla, yeniden Süper Lig'e çıktığı 2015-2016 sezonundan itibaren en kötü ilk 10 maçlık performansını sergiledi.

30 Ekim 2025 12:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son 11 yılın en kötü ilk 10 maçlık sürecini geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 11 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'de, bu sezon 10 haftada 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. Kayseri ekibi ligde henüz galibiyet alamadı.

Kayseri temsilcisinin bu yıl ki performansı, Süper Lig'e yeniden çıktığı 2015-2016 sezonundan itibaren sergilediği en kötü ilk 10 maçlık başlangıç oldu.

Kayserispor, 1 yıl aranın ardından yeniden çıktığı Süper Lig'in 2015-2016 sezonunun ilk 10 maçında 9 puan alarak 15. sıraya yerleşti.

2016-2017 sezonunun ilk 10 maçında da aynı puan ve sıralamada bulunan sarı-kırmızılılar, 2017-2018'de 18 puanla 4., 2018-2019'da 12 puanla 12. ve 2019-2020'de ise 7 puanla 18. olarak ilk 10 haftayı kapattı.

Kayseri temsilcisi, 2020-2021 sezonunun ilk 10 haftasında 9 puanla 17. sırada tamamlarken, 2021-2022 sezonunda ise bu periyotta 11 puanla 15. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonun ilk 10 maçında ise 16 puanla 8. sıraya yerleşti. 2023-2024 sezonun ilk 10 haftasını 16 puanla 7. sırada tamamlayan Kayserispor, geçen sezon ise 8 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

Kayseri ekibi, son 11 yılın en kötü ilk 10 maçlık performansını geçirdiği bu sezonunda ise 10 haftada 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 10 haftayı 17. sırada tamamladı. 

- 10 haftada 2 teknik direktör görev aldı

Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.

Ardından göreve gelen Radomir Djalovic de Kayserispor'u kötü başlangıçtan kurtaramadı.

Gisdol yönetiminde 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi, Djalovic'in takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada da bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. 

- Kayserispor'u zor bir fikstür bekliyor

Ligdeki kötü gidişata dur demek isteyen Kayserispor'u 5 haftalık zor bir fikstür bekliyor.

Ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, sonraki hafta ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

13. haftada ligin güçlü ekiplerinden Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak Kayserispor, ardından Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor deplasmanlarında galibiyet arayacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
