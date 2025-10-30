Kayserispor'dan son 11 sezonun en kötü başlangıcı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son 11 yılın en kötü ilk 10 maçlık sürecini geçirdi.



Sarı-kırmızılı ekip, 11 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'de, bu sezon 10 haftada 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. Kayseri ekibi ligde henüz galibiyet alamadı.



Kayseri temsilcisinin bu yıl ki performansı, Süper Lig'e yeniden çıktığı 2015-2016 sezonundan itibaren sergilediği en kötü ilk 10 maçlık başlangıç oldu.



Kayserispor, 1 yıl aranın ardından yeniden çıktığı Süper Lig'in 2015-2016 sezonunun ilk 10 maçında 9 puan alarak 15. sıraya yerleşti.



2016-2017 sezonunun ilk 10 maçında da aynı puan ve sıralamada bulunan sarı-kırmızılılar, 2017-2018'de 18 puanla 4., 2018-2019'da 12 puanla 12. ve 2019-2020'de ise 7 puanla 18. olarak ilk 10 haftayı kapattı.



Kayseri temsilcisi, 2020-2021 sezonunun ilk 10 haftasında 9 puanla 17. sırada tamamlarken, 2021-2022 sezonunda ise bu periyotta 11 puanla 15. sırada yer aldı.



Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonun ilk 10 maçında ise 16 puanla 8. sıraya yerleşti. 2023-2024 sezonun ilk 10 haftasını 16 puanla 7. sırada tamamlayan Kayserispor, geçen sezon ise 8 puanla 17. sırada kendine yer buldu.



Kayseri ekibi, son 11 yılın en kötü ilk 10 maçlık performansını geçirdiği bu sezonunda ise 10 haftada 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 10 haftayı 17. sırada tamamladı.



- 10 haftada 2 teknik direktör görev aldı



Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.



Ardından göreve gelen Radomir Djalovic de Kayserispor'u kötü başlangıçtan kurtaramadı.



Gisdol yönetiminde 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi, Djalovic'in takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada da bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.



- Kayserispor'u zor bir fikstür bekliyor



Ligdeki kötü gidişata dur demek isteyen Kayserispor'u 5 haftalık zor bir fikstür bekliyor.



Ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, sonraki hafta ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.



13. haftada ligin güçlü ekiplerinden Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak Kayserispor, ardından Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor deplasmanlarında galibiyet arayacak.



