28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Kayserispor'dan Benes, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Zecorner Kayserispor'un Slovak oyuncusu Laszlo Benes'i tedbirli, teknik direktör Igor Cagalj'i ise tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

calendar 28 Ekim 2025 16:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor'un Slovak oyuncusu Laszlo Benes'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
 
TFF'den yapılan açıklamada Laszlo Benes'in, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.
 
Öte yandan Zecorner Kayserispor'un antrenörü Igor Cagalj'in de "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle tedbirsiz bir şekilde PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
 
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse'nin de aynı karşılaşmada gerçekleştirdiği "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline yollandığı kaydedildi.
 
Bu sevklerin ilgili kulüplerin Ziraat Türkiye Kupası müsabakası oynayacak olması nedeniyle yapıldığı, diğer müsabakalara ilişkin sevklerin ayrıca gerçekleştirileceği bildirildi.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
