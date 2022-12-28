Kayserispor'da korkunç borç; 1 Milyar TL

Yukatel Kayserispor'un Eylül 2022'de başlayıp Mayıs 2023'te bitecek dönemdeki toplam borcunun 1 milyar TL'yi geçeceği hesaplandı.



Başkanlığı bırakan Berna Gözbaşı, görev yaptığı 3 yıllık dönemin ardından güncel borç rakamı çıkmaya başladı. Yeni yönetim görevi devraldıktan sonra kulübe birçok yerden ödemelerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle haciz işlemlerinin başlatılması moralleri bozdu. Bernard Mensah, Deniz Türüç, Kvrzic, Ntep ve İsmail Çipe için zamanında yapılmayan ödemeler kulübe kat kat fiyat farkı ile ödeme emri gönderildi.



Transfer tahtasının kapalı olması, 3 puan silinmesi yönünde verilen karar, borçların 1 Milyar TL'yi geçmesi ve 13 futbolcunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması; Yukatel Kayserispor'un ekonomisinin ne derece dibe vurduğunu net bir şekilde ortaya koydu.



Diğer yandan eski başkanlardan Erol Bedir'in de Kayserispor'da alacağını tahsil edemediği için işleme koyduğu senet için kulübe icra gönderdiği ve daha sonra yeni başkan Ali Çamlı'nın ise bu durumu eski başkana loca satışı yaparak durdurduğu öğrenildi.



HABER: Faruk AYDEMİR





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