Kayserispor'un İranlı stoperi Seyed Majid Hosseini, geçtiğimiz sezonun büyük bir kısmını sakatlık nedeniyle kaçırarak, takımı büyük bir zorlukla karşı karşıya bıraktı. Ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası yalnızca 9 maçta forma giyebilen Hosseini, bu sezon ise henüz sahalara dönemedi.



Aylardır devam eden tedavi sürecine rağmen oyuncunun ne zaman döneceği konusunda herhangi bir netlik olmaması, hem yönetimi hem de teknik ekibi sıkıntıya soktu. Defans hattında liderlik rolü üstlenmesi beklenen Hosseini'nin yokluğu, Kayserispor'un savunma performansını doğrudan etkilerken, takımın puan kayıplarına da zemin hazırladı.



Sakatlık mı, Planlama Hatası mı?



Hosseini'nin uzun süren sakatlığı, kulüp yönetimine ve sağlık ekibine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Oyuncunun milli takım dönüşünde yaşadığı sakatlık sonrası sürecin yeterince iyi yönetilmediği, tedavi ve rehabilitasyon planlamasının yetersiz kaldığı düşünülüyor.



HABER: Faruk Aydemir



