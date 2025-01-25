Kayserispor'da ayrılık açıklandı: Sinan Kaloğlu

Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da ayrılık açıklandı: Sinan Kaloğlu
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25 Ocak 2025 17:01
Son güncelleme 25 Ocak 2025 17:05
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık yaşandı.

Kayserispor, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

PERFORMANSI

Kayserispor'da bu sezon Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.



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