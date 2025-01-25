Kayserispor'da ayrılık açıklandı: Sinan Kaloğlu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık yaşandı.Kayserispor, 5-2'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı."Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."Kayserispor'da bu sezon Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen Sinan Kaloğlu, 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.