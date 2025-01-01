Kayserispor, 2025 yılına pozitif girdi!

2024 yılında tarihinin en zor dönemini yaşayan Kayserispor, 2025 yılına olumlu gelişmelerle giriş yaptı. Sarı-Kırmızılı takımda sakatlık problemleri büyük ölçüde çözüme kavuşuyor.



Uzodimma Sahalara Dönüyor



Takımın önemli isimlerinden Anthony Uzodimma'nın sakatlığı tamamen iyileşti. Nijeryalı futbolcunun birkaç hafta içinde sahalara dönmesi bekleniyor.



Kaleci Bilal Bayazit Hazır



Kayserispor'un genç file bekçisi Bilal Bayazit, sakatlığını atlatmış durumda. Bilal, Bodrumspor karşılaşmasında forma giymeye hazır.



Majid Hosseini Takımla Çalışmalara Başladı



Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Majid Hosseini, 2025 yılıyla birlikte takımla çalışmalara başladı. İranlı savunmacının dönüşü, savunma hattında büyük bir güç sağlayacak.



Arif Kocaman ve Mehmet Eray Özbek



Kayserispor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Arif Kocaman ve Mehmet Eray Özbek de yeniden antrenmanlara katılmaya başladı.



Bilal Başacıkoğlu Krizi Çözüldü



Kulübü zorlayan bir diğer konu ise Bilal Başacıkoğlu meselesiydi. Kayserispor, oyuncuya ödemesi gereken 80 bin Euro'yu taksitlendirerek çözüm yoluna gitti. [Faruk Aydemir]



