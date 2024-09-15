Süper Lig'in 5. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ile Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi. Eyüpspor, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, Kayserispor ikinci yarıda geri döndü.Eyüpspor, 21. dakikada Mame Thiam ve 36. dakikada Samu Saiz'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 ile gitti. İstanbul ekibinde ilk golü atan Thiam, eski takımı Kayserispor'a attığı gol sonrası sevinç yaşamadı.Kayserispor, 64. dakikada Arif Kocaman ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 69. dakikada ise Duckens Nazon'un attığı golle 1 puanı almayı başardı ve maç 2-2 sona erdi.Bu sonucun ardından Kayserispor 2, Eyüpspor 9 puana yükseldi.Ligin gelecek haftasında Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek.1. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında yükselen Thiam'ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.21. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Saiz'in ara pasıyla topla buluşan Midtsjö, ceza sahasındaki Thiam'ı gördü. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.36. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun ara pasıyla topla buluşan Saiz, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0