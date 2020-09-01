Kasımpaşa hazırlık maçında İstanbulspor'la yenişemedi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 sona erdi.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada İstanbulspor, 32. dakikada Papa Diouf'un golüyle 1-0 öne geçerken, lacivert-beyazlıların golü 74. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada İstanbulspor, 32. dakikada Papa Diouf'un golüyle 1-0 öne geçerken, lacivert-beyazlıların golü 74. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.