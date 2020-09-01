Kasımpaşa hazırlık maçında İstanbulspor'la yenişemedi

Yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile İstanbulspor'un karşı karşıya geldiği maç 1-1 sona erdi.

Haber; AA
Kasımpaşa hazırlık maçında İstanbulspor'la yenişemedi
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01 Eylül 2020 23:17
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 sona erdi.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada İstanbulspor, 32. dakikada Papa Diouf'un golüyle 1-0 öne geçerken, lacivert-beyazlıların golü 74. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

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