Kasımpaşa Hakan Kutlu ile anlaştı!

Kasımpaşa, teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa Hakan Kutlu ile anlaştı!
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27 Ekim 2021 16:55
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre; Cihat Arslan ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan İstanbul ekibinin, Hakan Kutlu ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

BU SEZON 3. HOCA

Hakan Kutlu, Kasımpaşa'nın bu sezonki 3. teknik direktörü olacak. İstanbul ekibi daha önce Şenol Can ve Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.


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