Kasımpaşa Hakan Kutlu ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük için Hakan Kutlu ile anlaşmaya vardı.



TRT Spor'un haberine göre; Cihat Arslan ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan İstanbul ekibinin, Hakan Kutlu ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.



BU SEZON 3. HOCA



Hakan Kutlu, Kasımpaşa'nın bu sezonki 3. teknik direktörü olacak. İstanbul ekibi daha önce Şenol Can ve Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.





İLGİLİ VİDEO