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Kasımpaşa'da Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu

Trendyol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşmasında Göztepe'ye mağlup olan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu

calendar 30 Mayıs 2025 23:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa'da Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, yenildikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaşan Sütlü, "Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynamaya çalıştık. İlk yarıda lehimize verilen faul penaltıya dönüştü. Soyunma odasına 1-0 geride girdik. İsteyen ve pozisyonlara giren bizdik." diye konuştu.


İkinci yarının başında beraberliği yakaladıklarını aktaran Serhat Sütlü, "İkinci devrede reaksiyon verdik. Altyapıdan yetişen oyuncularımızı oynattık, onlara şans verdik. Yenildiğimiz için üzüldük. Önümüzdeki sezonun planlamalarına başladık. Hazırlıklarımızı görevde kalacak şekilde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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