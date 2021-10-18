Kasımpaşa'da Çaykur Rizerspor hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizerspor ile karşı karşıya gelecek Kasımpaşa, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa'da Çaykur Rizerspor hazırlıkları başladı
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18 Ekim 2021 15:27
Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Göztepe müsabakasında forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kasımpaşa, 19 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.






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