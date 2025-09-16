16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Karşıyaka Türkiye Kupası'nda sahnede

Karşıyaka, Türkiye Kupası 2'nci Tur'da yarın Bursa Yıldırımspor'u konuk edecek; Kaf-Kaf yaklaşık 5 ay sonra taraftarıyla buluşacak.

calendar 16 Eylül 2025 13:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka Türkiye Kupası'nda sahnede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona ilk iki maçını kazanarak çok iyi başlayan Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Bursa Yıldırımspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak. Geçen yıl normal sezonun Bursaspor'la oynanan son sınavının ardından 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf bu mücadeleyle iç sahada yaklaşık 5 ay sonra taraftarıyla kavuşacak.

Ligde grupta pazar günü de aynı saatte Balıkesirspor'u ağırlayacak Karşıyaka'da yönetim iki maça özel kombine bilet kampanyası yaptı. Kupa maçına bilet alat taraftarlar ligde pazar günü Balıkesirspor maçını da tribünden izleyebilecek. İki maça özel kombine fiyatları maraton tribün 250, numaralı 500, VIP A ve C 750, VIP B 1250 TL olarak açıklandı. 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Bursa Yıldırımspor kupada ilk turda Altay'ı 2-0 mağlup ederek elemişti.

KARŞIYAKA ESNAFINA ÇAĞRI


Karşıyaka'da bir yandan da kulübe mali destek bulmaya çalışan yönetim ilçede faaliyet gösteren esnaflara çağrı yaptı. "Biz birlikte güçlüyüz" diyen yeşil-kırmızılılar açıklamada, "Karşıyaka'mızın değerli esnafları, bizler Karşıyaka Spor Kulübü olarak sadece bir spor kulübü değil; Karşıyaka'nın ruhunu, birlikteliğini ve asırlık geleneklerini yaşatan büyük bir aileyiz. Bugün sahada mücadele eden her sporcumuzun, tribünde omuz omuza duran her taraftarımızın arkasında siz değerli esnafımızın alın teri, emeği ve desteği vardır. Karşıyaka yalnızca bir semtin adı değil; dayanışmanın, fedakarlığın ve ortak sevincin adıdır. Kulübümüzün yaşaması, gençlerimize umut olması, yeşil-kırmızı bayrağımızın dalgalanması için sizlerin katkısı bizler için çok kıymetlidir" dedi.

"Bugün, bu tarihi emaneti geleceğe taşımak için siz değerli esnafımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" ifadeleri kullanılan Karşıyaka'nın açıklaması şöyle devam etti: "Küçük ya da büyük fark etmez; yapacağınız her destek Karşıyaka'nın çocuklarına yatırım, geleceğine umut olacaktır. Gelin, hep birlikte omuz omuza verelim; Karşıyaka Spor Kulübü'nü Karşıyaka'mıza yakışır şekilde ayağa kaldıralım. Çünkü bu kulüp hepimizin, bu gurur hepimizin olsun! Kulübümüze destek veren esnaflarımızın isimleri ve katkıları, teşekkür mahiyetinde kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarında logolarıyla birlikte paylaşılacaktır. Siz de bu gurur tablosunda yerinizi alın, Karşıyaka'nın geleceğine adınızı yazdırın! Biz birlikte güçlüyüz!"

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.