Karşıyaka Türkiye Kupası'nda sahnede

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona ilk iki maçını kazanarak çok iyi başlayan Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Bursa Yıldırımspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak. Geçen yıl normal sezonun Bursaspor'la oynanan son sınavının ardından 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf bu mücadeleyle iç sahada yaklaşık 5 ay sonra taraftarıyla kavuşacak.Ligde grupta pazar günü de aynı saatte Balıkesirspor'u ağırlayacak Karşıyaka'da yönetim iki maça özel kombine bilet kampanyası yaptı. Kupa maçına bilet alat taraftarlar ligde pazar günü Balıkesirspor maçını da tribünden izleyebilecek. İki maça özel kombine fiyatları maraton tribün 250, numaralı 500, VIP A ve C 750, VIP B 1250 TL olarak açıklandı. 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Bursa Yıldırımspor kupada ilk turda Altay'ı 2-0 mağlup ederek elemişti.Karşıyaka'da bir yandan da kulübe mali destek bulmaya çalışan yönetim ilçede faaliyet gösteren esnaflara çağrı yaptı.dedi.