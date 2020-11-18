Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı'ndan minik Ayda'ya ziyaret

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'i ziyaret etti.

Haber; AA
Abone Ol
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı'ndan minik Ayda'ya ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2020 21:37
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'i ziyaret etti. 

Karşıyaka Spor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ayda Gezgin ve ailesinin ziyaret edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Yaşadığımız depremin ardından kurtuluşu ile bir nebze olsun yaramızı saran, hepimizi umutlandıran minik Ayda ve Gezgin ailesini ziyaret ettik. Ayda ile birlikte abisi Atakan'a sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Bahtınız açık olsun çocuklar." ifadelerine yer verildi.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için