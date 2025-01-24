Karşıyaka'nın rakibi Bahçeşehir

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden ve maddi sıkıntılar yaşayan Karşıyaka, cumartesi evinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.
Ligdeki son galibiyetini Manisa Basket'e karşı alan yeşil-kırmızılılar üst üste Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ve Tofaş'a kaybetmişti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.
Ligdeki son galibiyetini Manisa Basket'e karşı alan yeşil-kırmızılılar üst üste Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ve Tofaş'a kaybetmişti.