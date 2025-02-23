Karşıyaka ikinci yarıda zirvede

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu hafta sonu Kuşadasıspor'la oynaması gereken maç Futbol Federasyonu tarafından ligdeki diğer müsabakalarla birlikte yurt genelindeki olumsuz hava şartları yüzünden ertelenen Karşıyaka, sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla zirveye çıktı.



Ligde ikinci yarıda Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Kaf-Kaf, şampiyonluk yarışını bırakmazken, ligin en iyi performans sergileyen ekiplerinden oldu.



Ligde Karşıyaka ikinci yarıda 5 maçta 13 puan toplarken, yeşil-kırmızılıları yalnız 4'üncü Grup'ta 5'te 5 yapıp lider olan Mardin 1969 Spor solladı.



3'üncü Lig'de 2'nci Grup'ta Muğlaspor, 3'üncü Grup'ta ise 52 Orduspor da yeşil-kırmızılılar gibi devrede 5 maçta 13 puan aldı.



















