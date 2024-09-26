Karşıyaka, hazırlık maçında kazandı

Basketbol Süper Lig ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Karşıyaka, Mersin Spor'u 95-83 yendi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu Mersin Spor, 19-16 üstün tamamlamasına rağmen Karşıyaka soyunma odasına 43-35 önde gitti. Üçüncü periyodu da 64-63 önde geçen Karşıyaka, müsabakadan 95-83 galip ayrıldı.
Karşıyaka'da 20 sayı atan Jerry Boutsiele müsabakanın en skorer ismi olurken, Mersin Spor'da Canberk Kuş 17 sayı ile oynadı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu Mersin Spor, 19-16 üstün tamamlamasına rağmen Karşıyaka soyunma odasına 43-35 önde gitti. Üçüncü periyodu da 64-63 önde geçen Karşıyaka, müsabakadan 95-83 galip ayrıldı.
Karşıyaka'da 20 sayı atan Jerry Boutsiele müsabakanın en skorer ismi olurken, Mersin Spor'da Canberk Kuş 17 sayı ile oynadı.