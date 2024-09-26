Karşıyaka, hazırlık maçında kazandı

Karşıyaka, hazırlık maçında Mersin Spor'u 95-83 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka, hazırlık maçında kazandı
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26 Eylül 2024 17:16
Basketbol Süper Lig ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Karşıyaka, Mersin Spor'u 95-83 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu Mersin Spor, 19-16 üstün tamamlamasına rağmen Karşıyaka soyunma odasına 43-35 önde gitti. Üçüncü periyodu da 64-63 önde geçen Karşıyaka, müsabakadan 95-83 galip ayrıldı.

Karşıyaka'da 20 sayı atan Jerry Boutsiele müsabakanın en skorer ismi olurken, Mersin Spor'da Canberk Kuş 17 sayı ile oynadı.

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