3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 3'üncü, son 6 haftada namağlup 5'inci galibiyetini Kahramanmaraşspor'u deplasmanda 1-0 yenerek alan Karşıyaka, bitime 3 maç kala ikincilik ve direkt grup finaline çıkmak için büyük avantaj yakaladı.



Grupta aylardır liderliğini koruyan Bursaspor evinde 23 Elazığ FK galibiyetiyle zirvede 7 puanlık avantajını sürdürüp şampiyonluğa çok yaklaşırken, Kaf-Kaf ise ikinciliği garantilemek üzere. Sezon başından beri başına gelmeyen kalmayan, takım ilk 8 haftada 7 galibiyetle namağlup liderken kadroyu kurarak kulüp ve oyunculara büyük destek olan Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla düşüşe geçen Karşıyaka, istifalar, kulüpteki olağanüstü kongre süreci, 1.5 aylık yönetim krizi, mali sıkıntılar, teknik heyet değişikliği, antrenman boykotlarına rağmen yarışı hiç bırakmadı.



Travmalardan güçlenerek çıkan yeşil-kırmızılılar, yalnız Gökhan Şensan'ın hayatını kaybedip kulüp yönetimsiz kaldığı dönemde bocalayarak liderliği kaybettikten sonra ikinci yarıda yine müthiş çıkış yaptı. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde ikinci yarıda çıktığı 12 maçın 9'unu kazanıp 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kaf-Kaf, son 3 haftaya 57 puanla takipçisi Kütahyaspor'un 6 puan önünde girdi.



İzmir ekibinin rakiplerin alacağı sonuçlara göre bu hafta ikinciliği garantileme ihtimali var. Grupta ikinci olacak takım statü gereği Play-Off'ta ilk iki turda maç yapmayıp direkt finale çıkacak. Grup finalistleri 2'nci Lig yolunda 4 takım yerine 2 takımla karşılaşacak. İkinci olan takımlar Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükselmek için 6 maç yerine 3 maç oynayacak.



ENES'TEN ALTIN ÜÇLÜK



Karşıyaka'da takımın en skorer isimlerinden Enes Nalabantoğlu 7 maçlık sakatlığının ardından sahalara tam da takımının en ihtiyaç duyduğu dönemde müthiş döndü. Sakatlanana kadar kadronun en skoreri olan tecrübeli sol kanat, devrenin ikinci haftasında Bulvarspor önünde sakatlanıp 7 hafta oynayamadı. Son 3 maçtır formasına yeniden kavuşan Enes, Erdal Öztürk, Hakan Barış, Mert Torlak, Onur Akbay gibi önemli oyuncuları sakat, ikinci yarının skorer ismi Ali Sinan Gayla cezalı olduğu Kahramanmaraş deplasmanında attığı tek golle takımına final kapısını açan galibiyeti getirdi. Ligin ikinci yarısında ilk kez gol atan Enes, 7 maç sonra golle tanışıp toplam gol sayısını da 7'ye çıkardı. Takımın en skoreri İshak ise uzatmada penaltı kaçırdı.



TARAFTAR ATEŞİ YAKTI, DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ



Son 7 yıldır 3'üncü Lig'de mücadele edip bu sezon güçlü kadrosuyla seneler sonra 2'nci Lig'e çıkmaya yaklaşan Karşıyaka'da taraftarlar takımlarına maddi ve manevi destek vermek için şampiyonluk primi kampanyası başlattı. Karşıyaka Taraftar Derneği ve Çarşı Grubu'nun 100 bin TL ile başlattığı kampanyaya kısa sürede yoğun bir ilgi gösterildi. "Karşıyaka ayağa kalk, şampiyonluk geliyor" sloganıyla start alan organizasyona 7'den 70 yeşil-kırmızılılar destek verdi.



Eski başkanlar, yöneticiler, taraftarların destek olduğu kampanyada 1 gün içinde 3 milyon 56 bin TL şampiyonluk primi sözü verildi. Eski başkanlardan İbrahim Koç şampiyonluğa 750 bin TL, Cenk Karace 500 bin TL, Yelkenbiçer Ailesi 300 bin TL, Mehmet Karal 200 bin TL prim sözü verdi. Kampanyaya çok sayıda taraftarda kulübün kuruluş yılı olan 1912'den esinlenerek bin 912 TL katkı koydu. Ligin bitimine üç hafta kala bu miktarın daha da artması bekleniyor. Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü takıma Maraş deplasmanı öncesi bir miktar prim ödemesi yaparken kadronun prim alacağı bu galibiyetle 3 prime çıktı.



