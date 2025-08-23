23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-016'
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-017'

Karşıyaka'dan sezon öncesi gövde gösterisi

İzmir'de yaşadığı tüm mali ve idari sıkıntılara rağmen tarihi borç yüküyle camiasının desteğiyle ayakta kalıp yeni sezona iddialı hazırlanan kentin en eski spor kulübü Karşıyaka, gövde gösterisi yaptı.

calendar 23 Ağustos 2025 14:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan sezon öncesi gövde gösterisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir'in spor kulübü derneği olarak, kongrede üyelerin oylarıyla seçtiği başkanların yönettiği iki profesyonel kulübünden biri olarak kalan Karşıyaka, yıllar sonra düzenlediği açılışta taraftarlarıyla şov yaptı.

Onursal Başkan Selçuk Yaşar anısına seneler sonra sezon açılışı geleneğini hayata geçiren Kaf-Kaf, binlerce taraftarıyla buluştu. Biletlerinin tamamı yönetim tarafından alınan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Karşıyaka'nın sezon açılışında kapalı tribün tıklım tıklım doldu.

Karşıyaka'nın futboldan basketbola, voleyboldan yelken ve tenise sporcuları sezon öncesi açılış töreninde taraftarın huzuruna çıktı. A takımlar ve altyapı sporcuları, Karşıyaka ruhuyla taraftarlarla buluştu. Taraftarlar, sahada tur atan takımları bağırlarına basıp fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Karşıyakalı olan rap sanatçısı Anıl Piyancı'nın mini konserinden sonra 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona yepyeni bir kadroyla girmeye hazırlanan Karşıyaka, özel maçta 2'nci Lig temsilcisi Muğlaspor'u ağırladı.

Transferde son olarak Manisa FK'dan Muhammet Ensar Akgün'e imza attırarak toplam 17 takviye yapan Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Burhanettin Basatemur sahaya Tunay, Harun, Hıdır, Erol, Ferdi, Alpay, Tolga, Onur, Mücahit, Erhan, Hamza ilk 11'ini sürerken, diğer isimler de sonradan şans buldu.


TOLGA'NIN GOLÜYLE KAZANDI

Karşıyaka'da Ankaraspor'da oynadığı 2023-2024 sezonundaki Nazillispor maçı nedeniyle bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen yeni transferlerden golcü Ömer Faruk Sezgin ise forma giyemeyip maçı tribünden izlemek zorunda kaldı. İzmir temsilcisi, üst liginde yer alan rakibini 10'uncu dakikada tecrübeli yeni oyuncularından Tolga Ünlü'nün golüyle 1-0 mağlup ederek sezon öncesi iyi sinyaller verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.