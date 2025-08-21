Karşıyaka'dan hamle: Lyashko

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu takımlarından Karşıyaka, ilk yabancı transferini Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko'ya imza attırarak gerçekleştirdi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Dynamo Academiya, Zarechie Odintsovo, Tulitsa Tula, Volero Le Cannet, Reale Mutua Fenera Chieri formaları giyen başarılı orta oyuncu Anastasia Lyashko'ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



1,97 boyunda ve 20 yaşında olan Rus voleybolcunun takıma önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.



