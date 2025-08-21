21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Karşıyaka'dan hamle: Lyashko

Karşıyaka Voleybol, ilk yabancı transferini gerçekleştirerek Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko'yu kadrosuna kattı.

calendar 21 Ağustos 2025 12:47
Haber: DHA, Fotoğraf: ksk.org.tr
Karşıyaka'dan hamle: Lyashko
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu takımlarından Karşıyaka, ilk yabancı transferini Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko'ya imza attırarak gerçekleştirdi.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Dynamo Academiya, Zarechie Odintsovo, Tulitsa Tula, Volero Le Cannet, Reale Mutua Fenera Chieri formaları giyen başarılı orta oyuncu Anastasia Lyashko'ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

1,97 boyunda ve 20 yaşında olan Rus voleybolcunun takıma önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
