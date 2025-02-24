Karşıyaka'dan ayrılan Jefferson Almanya'da

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon başında kurduğu çok iddialı kadro kulüpteki ana sponsor krizi nedeniyle ocak ayında dağılan Karşıyaka'dan ayrılan yabancılardan Damien Jefferson, Almanya ekibi Niners Chemnitz'le anlaştı.



Alacağı için FIBA'ya başvuran, yeşil-kırmızılıların ocak ayı başında maaş ödemesi yapmasına rağmen sözleşmesini tek taraflı feshedince kulüple davalık olan 27 yaşındaki ABD'li forvet, Alman ekibine gitti.



Jefferson ligde Karşıyaka formasıyla 10 sayı, 3.9 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları ile mücadele etmişti. Karşıyaka'dan ayrılan isimlerden McCollum Fenerbahçe'ye, Boutsiele Dubai BC'ye, Webb Liaoning Flying Leopards'a, McDermott Pallacanestro Trieste'ye, Kenan Sipahi ise Bahçeşehir Koleji'ne transfer olmuştu.



Bonservis ödeyerek sözleşmesini fesheden, ardından Romanya pasaportu alıp Avrupa Birliği vatandaşı statüsüne geçmeyi bekleyen Russell ise henüz bir takıma imza atmadı.



