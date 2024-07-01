Karşıyaka'da Metin Peker imzaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Karşıyaka, altyapısından yetişen stoper Metin Peker'e resmi imzayı attırdı.



Geçen sezon Elazığspor formasıyla Play-Off'tan 2'nci Lig'e yükselme sevinci yaşayan 31 yaşındaki savunmacı 1 yıl aradan sonra yuvaya döndü. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan hazır bulundu. Yeşil-kırmızılı kulüp Metin için bir video klip hazırlayıp, "Yuvana hoş geldin Metin Peker" mesajını yayınladı.



Karşıyaka'da 2011'de profesyonel olan Metin, alt liglerdeki takımlara kiralandıktan sonra ilk kez 2016 yılının son 2 maçında 1'inci Lig'de forma şansı buldu. Daha sonra 2'nci Lig'de 2 sezon, 3'üncü Lig'de ise 5 sezon Karşıyaka formasını terleten deneyimli defans oyuncusu, geçen sezon Elazığspor'da ligde 29 karşılaşmada görev yapıp, 2 de gol attı.



İç transferde Enes Nalbantoğlu ve Enes Kalyoncu ile dış transferde ise Ali Sinan Gayla ve İshak Kurt ile anlaşan Karşıyaka, Metin'le birlikte 3'üncü takviyesini yapmış oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU