Karşıyaka'da istifalar sürüyor!

Mali sorunları nedeniyle krizlerin bir türlü bitmediği İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in istifa etmesinin ardından yönetimden istifalar peş peşe geliyor.



Sezon başında kurduğu yönetimi kulübün en yüksek maliyetli branşı basketbol şubesinin ana sponsorunun ayrılması, yöneticilerin yeni yasayla bireysel olarak vergi borçlarından sorumlu tutulmaya başlanması ve Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani gelişen rahatsızlığıyla vefat edip, ardından üst üste istifalarla dağılan Karşıyaka yine zor durumda.



Yönetimin düşmesiyle 3 Aralık'ta düzenlenen olağanüstü kongrede aday bulamayan, 24 Aralık'ta düzenlenen son olağanüstü kongrede yine aday çıkmayınca kulübün kayyuma kalmaması için son anda tekrar İlker Ergüllü başkanlığında toplama yönetim oluşturan Kaf-Kaf'ta bu yönetim de dağılma aşamasına geldi.



Daha önce Onur Keleş ve Doğan Kesimler'in istifa ettiği mevcut yönetimde dün camiadan mali destek bulamamalarına tepki gösteren Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin istifa etti. Gültekin'in ardından futbol şube yönetimi, 6 kişilik denetleme kurulu ve sicil kurulundan Dilek Löker istifalarını verdi. Yönetimden Aydın Çip, Osman Dal, Cüneyt Başak ve Kemal Turan'ın istifa kararı aldığı öğrenildi.



Üye sayısı çok azalan Karşıyaka yönetiminde daha önce geçen ay istifadan dönen, mali yük omuzlarına kalan Başkan İlker Ergüllü'nün de karar aşamasında olduğu belirtildi.



Karşıyaka'nın Süper Lig'deki basketbol takımında 6 yabancı oyuncusu ve takım kaptanı maaş krizleriyle ayrıldıktan sonra iki kez transfer yasağını güçlükle açıp kadrosuna kattığı yabancılar Roberto Gallinat ve Austin Hollins'in lisansları da ödenmeyen borçlar yüzünden FIBA tarafından askıya alınırken, iki önemli isim bu hafta Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek. 3'üncü Lig'de Play-Off hattında yer alan futbol takımı da gelişmeleri merakla bekliyor.



