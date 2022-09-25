TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mutlak şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda deplasmanda 2'de 2 yapan Karşıyaka, evinde ise galibiyetle tanışamadı.



KARŞIYAKA TARAFTAR DESTEĞİ ALDI AMA...



Sezonun ilk iki dış saha maçında Nevşehir Belediyespor'u 2-0, 1922 Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek yarıştaki iddiasını gösteren Kaf-Kaf, İzmir'de 8.5 yıl aradan sonra döndüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı ligin ilk iç saha karşılamasında Belediye Derincespor'a 1-0 yenilen yeşil-kırmızılı ekip, yeniden yapılan Türkiye'nin en modern statlarından Alsancak'ta binlerce taraftarının desteğine rağmen Gema Polimer Şile Yıldızspor'a diş geçiremedi.



KARŞIYAKA İSTEDİĞİNİ ALAMADI



Takımlarını bu sezon ilk, Alsancak Stadı'nda 8.5 yıl sonra izlemeye koşan 10 bine yakın taraftar futbolculara 90 dakika boyunca müthiş destek verirken, her iki yarıda gol kaçırma rekoru kıran Karşıyaka sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Deplasmanda 2 maçta 5 gol atmasına rağmen evinde bu sezon henüz golle tanışamayan Kaf-Kaf 4 hafta sonunda puanını 7 yapıp grupta 10 puanlı lider Derince'nin ardından 5'inci sırada yer aldı.



BİR SONRAKİ MAÇ NE ZAMAN?



İzmir temsilcisi hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor deplasmanına çıkıp ardından Hacettepe 1954'e konuk olacak.





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