Karşıyaka'da basketbolda Çakı'yla beyaz sayfa açacak

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste oynadığı 11 maçı kaybederek 1974 yılından beri aralıksız yer aldığı ligden düşme korkusu yaşamaya başlayan Karşıyaka, antrenörlük görevi için anlaştığı Ahmet Çakı'yla kalan 8 haftada yeni bir sayfa açmak istiyor.



Anadolu Efes, Tofaş, ALBA Berlin, Darüşşafaka ve Çağdaş Bodrumspor gibi kulüplerde görev yaptıktan sonra 1.5 yıllığına Kaf-Kaf'ın dümenine geçen 50 yaşındaki Ahmet Çakı, ilk maçına cumartesi günü Bursaspor önünde çıkacak. Ligde son 8 maç öncesi 8 galibiyeti bulunan yeşil-kırmızılı ekip, cumartesi günü saat 18.00'de taraftarı önünde oynayacağı maçta Bursaspor'u yenerek çıkışa geçmeye çalışacak.



Son olarak yeni transfer Nijerya asıllı uzun Suleiman Braimoh'un da vize sorunu çözülürken, ocak ayında 7 oyuncunun ayrılmasından sonra bir dönem yabancısız kalan Karşıyaka'nın kadrosundaki yabancı basketbolcu sayısı 4'e çıktı. Kaf-Kaf, kalan 8 maçta 4 yabancıyla güçlendirdiği kadrosuyla parkede olacak.



Sezona Ufuk Sarıca yönetiminde başlayan takımı, tecrübeli antrenörün ayrılmasının ardından sırayla yardımcıları Rüçhan Tamsöz ve Sinan Aksoylar çalıştırmıştı. Son maçlarda dümende olan Sinan Aksoylar, Ahmet Çakı'nın teknik ekibinde de yer alacak. Futbolda 3'üncü Lig'de de şampiyonluk yarışında rakibi olan Bursaspor'la potada oynayacağı maça dönüm noktası gözüyle bakan Karşıyaka, bilet fiyatlarını 100 TL'ye indirdi.



