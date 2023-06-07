Karşıyaka'da 2 aday daha

TFF 3. Lig'de ekibi Karşıyaka'da teknik direktör adayları arttı. İzmir ekibi Mehmet Altıparmak, Reha Erginer, Reha Kapsal ve Önder Karaveli'nin ardından Erkan Sözeri ve Ahmet Yıldırım'ı da listeye aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka'da 2 aday daha
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07 Haziran 2023 14:34
TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi kongre tartışmalarının gölgesinde futbol şube yönetimini de netleştirmeye çalışan Karşıyaka'da teknik direktör adayları arttı.

Erman Gürüaçar ile sözleşme yenilemeyecek yeşil-kırmızılılar, Mehmet Altıparmak, Reha Erginer, Reha Kapsal ve Önder Karaveli'nin ardından 3. Lig'i iyi tanıyan Erkan Sözeri ve Ahmet Yıldırım'ı da listeye aldı.

Kaf-Kaf, 57 yaşındaki Erkan Sözeri için bu sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yaşattığı Iğdır FK'da kalıp kalmayacağıyla ilgili kararı bekliyor.

Erkan Sözeri gibi eski ünlü futbolcu olan 49 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ın takımı 24Erzincanspor da 2'nci Lig'de Play-Off'ta grup finali oynuyor.

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