Karşıyaka Avrupa liderliği için sahada

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3 galibiyetle üst turu garantilerken, salı günü İspanya'da zirvedeki Tenerife'ye konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka Avrupa liderliği için sahada
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09 Aralık 2024 13:35
Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda üst üste 3 galibiyetle Avrupa'da yoluna üst turda devam etmeyi erken garantileyen Karşıyaka 10 Aralık Salı günü İspanya'da namağlup zirvedeki Tenerife'ye grup liderliği yarışında konuk olacak.

Atlas Okyanusu'nda yer alan Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'nda Santiago Martin Arena'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Süper Lig ve Avrupa'daki iyi performansına rağmen sponsor kriziyle dağılma tehlikesi yaşayan, yönetimi düşüp uzak deplasmana Yaşar Ailesi'nin katkısıyla gidebilen yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Boutsiele ve Jefferson'un durumları netleşmedi.

GEÇEN SEZONUN FİNALİSTİ TENERIFE'YE KARŞI

Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan Tenerife'ye ilk grup maçında 87-76 yenildikten sonra çıktığı 3 maçı kazanarak ikinci sıraya adını yazdırmıştı.

İspanyol ekibi ise grupta 4'te 4 yaptı. Tenerife'yle daha önce oynadığı 6 maçta 5 yenilgi alan, rakibine 2022'de Play-In'de elenip, geçen sezon da son 16'da diş geçiremeyen yeşil-kırmızılı ekip bu kez şanssızlığını kırmaya çalışacak.

Maçı kazanırsa son hafta öncesi liderlik umudunu sürdürecek Karşıyaka, mağlup olursa ise Play-In'de saha avantajı elde etmek için ikinciliği korumaya çalışacak. Kaf-Kaf son grup maçında 18 Aralık'ta Fransa'da Saint Quentin deplasmanına çıkacak.
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