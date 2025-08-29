29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Karşıyaka altyapısına Cenk Karace desteği!

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, kendi firmasıyla Karşıyaka'nın altyapısına sponsorluk desteği verdi.

Karşıyaka altyapısına Cenk Karace desteği!
Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Cenk Karace, yeşil-kırmızılı kulübün altyapısına sponsorluk desteği verdi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, kendi firmasıyla kulübe sponsor oldu. İmza törenine Cenk Karace'nin yanı sıra Karşıyaka Spor Kulübü Altyapı Başkanı Ahmet Yimsek, Futbol Altyapı Şube Yöneticileri Murat Cansız ve Hamit Erol katıldı. Sponsorluk anlaşması kapsamında Karace'nin firması 5+1 yıl süreyle altyapı takımlarının forma, malzeme, ulaşım ve çeşitli sağlık giderlerini karşılayacak.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace konuşmasında, "Karşıyaka'ya duyduğumuz sevgi ve inanç, genç yeteneklerimizin yanında olma kararlılığımızı güçlendiriyor. Bu destekle altyapımızın en iyi koşullarda gelişmesini hedefliyoruz ve gelecekte farklı sponsor adaylarına da yol açabilecek bir adım atmış oluyoruz. Bu değere hep birlikte sahip çıkacağız" dedi. Kulüp adına konuşan Ahmet Yimsek ise verilen desteğin altyapı adına çok değerli olduğunu, Karace'ye altyapılarına sundukları fırsatlar için teşekkür ettiklerini dile getirdi. Törende Cenk Karace'ye plaket ve adına özel olarak hazırlanmış forma hediye edildi.


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
