Karius: "Bazı aptallar var, onlar Liverpool taraftarı değil"

Loris Karius, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalar nedeniyle kendisini hala eleştirenlere cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karius: 'Bazı aptallar var, onlar Liverpool taraftarı değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2021 08:09
Loris Karius, verdiği röportajda kendisini eleştiren Liverpool taraftarlarına cevap verdi.

İnternet ortamında haksız eleştirilere maruz kalmaya devam ettiğini belirten Alman kaleci yaptığı açıklamada, "İnternette bazı aptallar var, onlar asla Liverpool taraftarı değil. Liverpool tribünleri her ne olursa olsun futbolcusunun arkasında durur, emin olabilirsiniz. 2018'deki kötü günlerden sonra Anfield'a ilk çıktığımda bana tezahürat yapmalarını unutamam" diye konuştu.
Karius 2018 yılında Beşiktaş'a kiralanmış, 2 yıl siyah beyazlıların formasını giydikten sonra Liverpool'a geri dönmüştü. Klopp tarafından forma şansı verilmeyen Karius şimdilerde Union Berlin'de kiralık olarak forma giyiyor.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.