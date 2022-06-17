Karavaev'den Fenerbahçe yorumu

Dinamo Kiev forması giyen Oleksandr Karavaev, Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Fenerbahçe kurasını değerlendirdi.



2016-2017 sezonunda Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, maçların zor geçeceğini belirterek, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri. Geçen sezonu ikinci sırada tamamladı ve takım şu an yükselişte. Takımların tur şansını değerlendirilebilir ama eleme maçlarında her şey olabilir." dedi.



Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktığı 2018-2019 sezonundan örnek veren Karavaev, "Ajax, o sezona eleme turlarında başladı, birçok takım onları zayıf olarak görüyordu çünkü çok fazla genç oyuncuları vardı. Ancak Ajax, daha sonra sonuçları aldı ve Avrupa'da kendisini kanıtladı" değerlendirmesini yaptı.



Fenerbahçe dönemi için de konuşan tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'de oynadığım dönemde fazla forma şansı bulamadım ama hazırlık maçında sahaya çıktığımda alkışlandım. Türkiye'de yarım sezon kaldım, taraftarlar çok tutkulu. İstanbul'daki maç zor geçecektir" sözlerini kullandı.



Karavaev, son olarak, Fenerbahçe eşleşmesi için, "Fenerbahçe, kurada çekebileceğimiz en güçlü takımlardan biriydi" şeklinde konuştu.





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