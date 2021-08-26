Karagümrük, Emre Mor'u kadrosuna kattı!..

Süper Lig takımlarından Karagümrük, İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'u kadrosuna kattı.Celta Vigo ile Emre Mor'un 1 yıllık kiralık transferi için anlaşma sağlayan Karagümrük, Mor ile anlaştı.İstanbul'a gelen Emre Mor, dün akşam saatlerinde Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz ile de bir araya geldi.