Karagümrük, Emre Mor'u kadrosuna kattı!..

Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük, Emre Mor'u kadrosuna kattı!..
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26 Ağustos 2021 13:02
Süper Lig takımlarından Karagümrük, İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'u kadrosuna kattı.

Celta Vigo ile Emre Mor'un 1 yıllık kiralık transferi için anlaşma sağlayan Karagümrük, Mor ile anlaştı.

İstanbul'a gelen Emre Mor, dün akşam saatlerinde Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz ile de bir araya geldi.

 

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