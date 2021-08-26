Karagümrük, Emre Mor'u kadrosuna kattı!..

Süper Lig takımlarından Karagümrük, İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'u kadrosuna kattı.
Celta Vigo ile Emre Mor'un 1 yıllık kiralık transferi için anlaşma sağlayan Karagümrük, Mor ile anlaştı.
İstanbul'a gelen Emre Mor, dün akşam saatlerinde Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz ile de bir araya geldi.
Celta Vigo ile Emre Mor'un 1 yıllık kiralık transferi için anlaşma sağlayan Karagümrük, Mor ile anlaştı.
İstanbul'a gelen Emre Mor, dün akşam saatlerinde Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz ile de bir araya geldi.