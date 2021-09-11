Süper Lig'de 4. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu. İki İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile Vincenzo Montella'nın mücadelesinde Farioli galip geldi. Montella ilk maçında mağlubiyet yaşadı.Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 21. dakikada Aleksandar Pesic, 58. dakikada Andrea Bertolacci, 79. dakikada Yann Karamoh kaydetti.Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 7'ye yükseltti. Adana Demirspor 2 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.14. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın derinleme pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahasında kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.21. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Soldan yapılan ortada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tunay Torun, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Pesic'i gördü. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 2-0.36. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Assombalonga'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Viviano topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.47. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Topu eliyle oyuna sokmaya çalışan kaleci Muric'in hatası sonucunda sağ çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Kerim Frei, pasını Pesic'e aktardı. Bu oyuncu topu bekletmeden Erhun Öztümer ile buluşturdu. Erhun'un penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.58. dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Bertolacci'nin ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta top ağlarla buluştu: 3-0.79. dakikada ev sahibi takım 4. golü buldu. Erhun Öztümer'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Karamoh, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.Atatürk OlimpiyatÜmit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat AltanViviano, Hedenstad, Luckassen (Dk. 46 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 69 Balkovec), Biglia, Bertolacci (Dk. 74 Efe Tatlı), Erhun Öztümer, Tunay Torun (Dk. 81 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk. 69 Karamoh), PesicMuric, Svensson, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 46 Yunus Akgün), Stambouli (Dk. 60 Sinan Kurt), Lucas Castro (Dk. 60 Gökhan İnler), Vargas (Dk. 46 Rassoul), Assombalonga, Belhanda, BalotelliDk. 14 ve 21 Pesic, Dk. 58 Bertolacci, Dk. 79 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)Dk. 75 Gökhan İnler, Dk. 84 Svensson (Adana Demirspor)