Kalvin Phillips için devler yarışta

Manchester City'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak Pep Guardiola'nın gözüne bir türlü giremeyen Kalvin Phillips'in kış transfer döneminde kadrodan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



İngiliz yıldız oyuncu için 2 dev kulüp talip oldu.



PSG VE NEWCASTLE KAPIŞIYOR



Telegraph'da yer alan habere göre bu sezon sakatlık problemlerinden çok çeken ve kadrosuna takviye yapmak isteyen Newcastle United, 28 yaşındaki İngiliz defansif orta saha için Manchester City'e teklif yapmaya hazırlanıyor ancak Newcastle bu transferde yalnız değil.



Haberin detaylarında Fransa'nın dev kulübü Paris Saint-Germain'in de, Kalvin Phillips'i transfer etmek için yoğun bir çaba gösterdiği söylendi.



Haberin devamında bonservis ücretine dair net bir açıklama yapılmasa da Manchester City'nin, 20 milyon euro bandında gelecek tekliflere sıcak bakacağı da söylendi.



10 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon 10 maçın yalnızca 2 tanesine ilk 11'de başlayan Kalvin Phillips bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.





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