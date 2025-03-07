Futbolcular, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla maçlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Kadınlarla Yükselen Türkiye" pankartıyla çıkacak.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan bilgiye göre, sahalarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla harekete geçildi.



Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan ve "2025 Aile Yılı" logosunun da yer aldığı "Kadınlarla Yükselen Türkiye" pankartı hazırlandı.



Futbolcular, sahaya çıkacakları pankartlarla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nün önemine dikkati çekecek.



Yarın oynanacak ve pankartın yer alacağı karşılaşmalar şu şekilde:



Trendyol Süper Lig



13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir



16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor



20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor



Trendyol 1. Lig



13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor



20.30 Esenler Erokspor-Manisa FK



