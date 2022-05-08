Kadınlar Futbol Ligi'nde eşleşmeler belli oldu...

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. FENERBAHÇE 22 19 1 2 104 15 89 58 2. BEŞİKTAŞ VODAFONE 22 19 0 3 104 18 86 57 3. FATİH VATANSPOR 22 15 2 5 45 19 26 47 4. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR 22 15 2 5 51 24 27 47 5. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 22 15 2 5 76 16 60 47 6. KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR 22 12 2 8 50 34 16 38 7. AMED SPORTİF FAALİYETLER 22 8 1 13 30 51 -21 25 8. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 22 8 0 14 34 38 -4 24 9. ALTAY 22 4 1 17 21 91 -70 13 10. HATAYSPOR 22 3 3 16 20 62 -42 12 11. KOCAELİ BAYAN FK 22 3 1 18 27 104 -77 10 12. KİREÇBURNU 22 2 3 17 14 104 -90 9

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. ALG SPOR 22 19 2 1 93 3 90 59 2. WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 22 16 4 2 52 14 38 52 3. KONAK BELEDİYESPOR 22 12 7 3 36 16 20 43 4. HAKKARİGÜCÜ 22 13 4 5 46 18 28 43 5. BİTEXEN ADANA İDMANYURDU 22 10 5 7 40 30 10 35 6. GALATASARAY HEPSİBURADA 22 8 5 9 35 31 4 29 7. ÇAYKUR RİZESPOR 22 7 4 11 32 35 -3 25 8. TRABZONSPOR 22 7 3 12 28 33 -5 24 9. BİTEXEN SİVASSPOR 22 6 1 15 18 50 -32 19 10. DUDULLU 22 5 3 14 20 59 -39 18 11. YUKATEL KAYSERİ 22 4 3 15 11 67 -56 15 12. İLKADIM BELEDİYESİ YABANCILAR PAZARI 22 3 3 16 20 75 -55 12

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapıldı.Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından A Grubu'nda lider Fenerbahçe, ikinci Beşiktaş Vodafone, üçüncü Fatih Vatanspor ve dördüncü Bitexen 1207 Antalyaspor play-off'a kaldı. B Grubu'nda da lider ALG Spor, ikinci Wulfz Fatih Karagümrük, üçüncü Konak Belediyespor ve dördüncü Hakkarigücü adlarını play-off'a yazdırdı.Play-off'ta Fenerbahçe-Hakkarigücü, Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor, ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor ve Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor eşleşmeleri oluştu.Play-off çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları ise 21-22 Mayıs'ta yapılacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar 28-20 Mayıs, rövanşları 4-5 Haziran'da oynanacak.Gruplarında son 4 sırada yer alan Bitexen Sivasspor, Dudullu, İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor, Yukatel Kayseri, Altay, Hatayspor, Kocaeli Bayan FK ve Kireçburnu, ligde kalabilmek için play-out oynayacak. Müsabakalar 14-15 Mayıs ve 21-22 Mayıs'ta yapılacak.Gruplarda yapılan son hafta maçları ve alınan sonuçlar şöyle:Altay-Ataşehir Belediyespor: 1-3Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Hatayspor: 4-0Kocaeli Bayan FK-Beşiktaş Vodafone: 0-10Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fenerbahçe: 0-2Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 3-2Bitexen 1207 Antalyaspor-Kireçburnu: 3-1Hakkarigücü-Trabzonspor: 2-4Galatasaray Hepsiburada-Çaykur Rizespor: 1-3Bitexen Sivasspor-Dudullu: 4-2Konak Belediyespor-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor: 3-0 (Hükmen-Konuk takım maça çıkmadı)Wulfz Fatih Karagümrük-Yukatel Kayseri: 3-0 (Hükmen-Kayseri temsilcisi maça çıkmadı)Bitexen Adana İdmanyurdu-ALG Spor: 0-4Ligde tamamlanan normal sezonun ardından oluşan puan durumları şöyle:A Grubu:B Grubu: