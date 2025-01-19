Kadınlar Federasyon Kupası şampiyonu: Edremit Belediyesi Gürespor

Basketbolda ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor ile karşı karşıya geldi.



Basketbol Gelişim Merkezi Salonu'ndaki mücadeleyi Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor 80-54 kazandı.



Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda yapılan müsabakada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Balıkesir temsilcisi, ilk çeyreği 21-10, ikinci çeyreği 39-24, üçüncü çeyreği ise 61-45 üstün geçti.



Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'da Fluker 33 sayı, 14 ribauntluk performansıyla maça damga vurdu. Balıkesir temsilcisinde İrem Naz Tutar ise 16 sayı, 8 ribauntla oynadı. Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'da ise Terrell'in 15 sayı, 10 ribaunt ve Deniz Üstün'ün 13 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.



Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.



Şampiyonluğa ulaşan Edremit Belediyesi Gürespor'a şampiyonluk kupasını ve madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gülşah Akkaya ve Bahar Çağlar Ökten verdi. Turgutlu Belediyespor'a ise ikincilik şiltini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen takdim etti.



Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" seçilen Channon Tiara Fluker, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Coşkun'dan aldı.



TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Donuk da karşılaşmanın hakemleri Abdullah Koputan, Furkan Söylemezoğlu ve Efe Özalkan'a teşekkür plaketi verdi.



Salon: Basketbol Gelişim Merkezi



Hakemler: Abdullah Koputan, Furkan Söylemezoğlu, Efe Özalkan



Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: Meltem Topaloğlu, İrem Naz Tutar 16, Melike Tuğba Oral 2, Fatmanur Karakaş 7, Fluker 33, Gülse Uğur, Günesh Denise Karaoğlan 11, Saliha Mandıracı 5, Miray Balotu 3, Hülya Çoklar Asarcıklı, Goncagül Kavak, Helin Boybeyi 3



Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor: Sümeyye Özcan 3, Deniz Üstün 13, Fahriye Bayraktar 3, Ronahi Zilan Kıran 11, Terrell 15, Sema Şenol, Havin Güzelyüz, Yağmur Öztürk 5, Tuana Kara, Simge Özkutlu 2, Nur Sezen Yavuz 2, Nisa Altındiş



1. Periyot: 21-10



Devre: 39-24



3. Periyot: 61-45



