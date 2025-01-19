Kadınlar Federasyon Kupası şampiyonu: Edremit Belediyesi Gürespor

Basketbolda ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi Salonu'ndaki mücadeleyi Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor 80-54 kazandı.
Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda yapılan müsabakada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Balıkesir temsilcisi, ilk çeyreği 21-10, ikinci çeyreği 39-24, üçüncü çeyreği ise 61-45 üstün geçti.
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'da Fluker 33 sayı, 14 ribauntluk performansıyla maça damga vurdu. Balıkesir temsilcisinde İrem Naz Tutar ise 16 sayı, 8 ribauntla oynadı. Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'da ise Terrell'in 15 sayı, 10 ribaunt ve Deniz Üstün'ün 13 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.
Şampiyonluğa ulaşan Edremit Belediyesi Gürespor'a şampiyonluk kupasını ve madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gülşah Akkaya ve Bahar Çağlar Ökten verdi. Turgutlu Belediyespor'a ise ikincilik şiltini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen takdim etti.
Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" seçilen Channon Tiara Fluker, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Coşkun'dan aldı.
TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Donuk da karşılaşmanın hakemleri Abdullah Koputan, Furkan Söylemezoğlu ve Efe Özalkan'a teşekkür plaketi verdi.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Abdullah Koputan, Furkan Söylemezoğlu, Efe Özalkan
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: Meltem Topaloğlu, İrem Naz Tutar 16, Melike Tuğba Oral 2, Fatmanur Karakaş 7, Fluker 33, Gülse Uğur, Günesh Denise Karaoğlan 11, Saliha Mandıracı 5, Miray Balotu 3, Hülya Çoklar Asarcıklı, Goncagül Kavak, Helin Boybeyi 3
Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor: Sümeyye Özcan 3, Deniz Üstün 13, Fahriye Bayraktar 3, Ronahi Zilan Kıran 11, Terrell 15, Sema Şenol, Havin Güzelyüz, Yağmur Öztürk 5, Tuana Kara, Simge Özkutlu 2, Nur Sezen Yavuz 2, Nisa Altındiş
1. Periyot: 21-10
Devre: 39-24
3. Periyot: 61-45
Kadınlar Federasyon Kupası şampiyonu: Edremit Belediyesi Gürespor
Basketbolda ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 80-54 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Basketbolda ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
- 22:55 Rıdvan Dilmen'den Anderson Talisca açıklaması!
- 22:54 Sertaç Şanlı: "Olympiakos 5 kat daha zor olacak"
- 22:44 Yakup Sekizkök: "Oyuncular gereken savaşı verdi"
- 22:35 Bünyamin Balat: "İstediğimiz şeyleri yapamadık"
- 22:35 Jasikevicius: "Hücumda çok yaratıcıydık"
- 22:31 Ali Yavuz Kol: "10 kişi kalınca oyundan düştük"
- 22:27 Osasuna - Rayo Vallecano maçında eşitlik bozulmadı
- 22:22 Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı devirdi!
- 22:09 Mourinho'dan Tadic açıklaması!
- 22:07 Lazio, kötü seriye 3 golle son verdi!
- 22:04 Mustafa Dalcı: "Kırmızı karttan sonra maç bitti"
- 21:57 Acun Ilıcalı'dan transfer ve Yabancı VAR sözleri!
- 21:56 Kerem Yavaş'tan maç sonrası Ahmed Kutucu açıklaması
- 21:49 Hasan Arat: "Gerçekleri açıklayacağım"
- 21:47 Sami Uğurlu: "Maç kazanmak için hatasız oynamalıyız"
- 21:44 16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa'da!
- 21:39 TOFAŞ, deplasmanda hata yapmadı
- 21:36 Ahmetcan Kaplan'dan Fenerbahçe kararı!
- 21:34 Kadınlar Federasyon Kupası şampiyonu: Edremit Belediyesi Gürespor
- 21:32 Levent Mercan: "Bu maç ekstra önemliydi"
- 21:30 Bursaspor taraftarlarından Filistin koreografisi
- 21:27 Manchester City, ligde Ipswich Town'a patladı!
- 21:26 Augsburg, deplasmanda zorlanmadı
- 21:22 İrfan Can Eğribayat: "Adana Demir'e Allah yardım etsin"
- 21:21 Eskrimde Genç Kadın Epe Milli Takımı'ndan altın madalya
- 21:21 Mourinho: "Bunları konuşmak istemiyorum"
- 21:17 Cenk Tosun: "Mourinho çok babacan"
- 21:12 Erdoğan Arıkan, maç sırasında kalp krizi geçirdi!
- 21:09 Fenerbahçe'den Galatasaray'a mesaj!
- 20:59 Fenerbahçe hata yapmadı! Puan farkı 6'ya düştü!
- 20:57 Eyüpspor, Alanya'nın serisini bitirdi!
- 20:54 İstanbulspor'dan altın golle 3 puan
- 20:36 Dusan Tadic'ten 5 dakikada 2 asist!
- 20:28 İrfan Can'ın golü VAR'dan döndü!
- 20:19 Adana'da kırmızı kart çıktı!
- 20:15 Fenerbahçe'nin golü VAR'dan iptal oldu!
- 20:12 Real Madrid'den 4 gol ve liderlik!
- 19:28 Union Berlin 10 maç sonra galip geldi!
- 19:10 Recep Uçar: "Olmadı, inanın çok üzgünüm"
- 19:07 Hakan Keleş: "1 puan bizim için önemli"
- 19:04 Nottingham'ın çıkışı sürüyor!
- 19:01 Everton, Tottenham'ı ateşe attı!
- 18:53 Onana, Manchester United'ı yaktı
- 18:53 Nantes, deplasmanda 1 puana razı oldu
- 18:44 Mesut Bakkal: "Önemli bir galibiyet aldık"
- 18:41 Erkan Sözeri: "Türk futbolunun yakasını bırakın"
- 18:28 Ajax, deplasmanda zorlanmadı
- 18:18 Jose Mourinho'dan Solskjaer yanıtı
- 18:09 Jose Mourinho'dan Adana'da tek stoper!
- 18:06 Filenin "şalvarlı sultanları", Kuzeyboru maçını izledi
- 18:05 Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi'yi mağlup etti
- 18:04 Milli badmintoncular, İsveç Açık Turnuvası'nda 2 şampiyonluk kazandı
- 18:00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: 11'ler
- 17:56 Konya'da gol düellosunun galibi yok
- 17:55 Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
- 17:47 Ufuk Kahraman: "Çalıştığımız yerden gol attık"
- 17:43 Fenerbahçe'ye transferde dev rakip: Kelly
- 17:38 Osman Özköylü: "Çok iyi oynadığımız maçta yenildik"
- 17:37 Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti
- 17:35 Galatasaray Daikin, Sarıyer BŞB'ye set vermedi
Osasuna - Rayo Vallecano maçında eşitlik bozulmadı
Lazio, kötü seriye 3 golle son verdi!
Manchester City, ligde Ipswich Town'a patladı!
Real Madrid'den 4 gol ve liderlik!
Union Berlin 10 maç sonra galip geldi!
Nottingham'ın çıkışı sürüyor!
Everton, Tottenham'ı ateşe attı!
Nantes, deplasmanda 1 puana razı oldu
Dele Alli, futbola dönmeye hazırlanıyor
Antony'nin yeni takımı belli oluyor
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray - İlkay Gündoğan buluşması hiç olmadığı kadar yakın
-
2
Galatasaray'da 4 transfer kararı!
-
3
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı devirdi!
-
4
Adana Demirspor - Fenerbahçe: 11'ler
-
5
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin için ayrılık iddiası
-
6
Talisca'ya Fenerbahçe'den rest
-
7
Jose Mourinho, üç genç ismi işaret etti!
-
8
Frankfurt, Wahi için devreye girdi!
-
9
Onana, Manchester United'ı yaktı
-
10
Osimhen resti çekti: Galatasaray