Kadın milliler Azerbaycan'a geçit vermedi!

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini, 63. dakikada Ece Türkoğlu ile 76. dakikada Nigar Mirzaliyeva (kendi kalesine) kaydetti.
Milliler, Azerbaycan ile 28 Haziran'da bir özel maç daha yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini, 63. dakikada Ece Türkoğlu ile 76. dakikada Nigar Mirzaliyeva (kendi kalesine) kaydetti.
Milliler, Azerbaycan ile 28 Haziran'da bir özel maç daha yapacak.
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