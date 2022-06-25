Kadın milliler Azerbaycan'a geçit vermedi!

A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Azerbaycan'ı 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadın milliler Azerbaycan'a geçit vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2022 23:38
A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini, 63. dakikada Ece Türkoğlu ile 76. dakikada Nigar Mirzaliyeva (kendi kalesine) kaydetti.

Milliler, Azerbaycan ile 28 Haziran'da bir özel maç daha yapacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ